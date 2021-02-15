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Два человека госпитализированы с подозрением на гаффскую болезнь в Тобольске 

ТК «Звезда» 14 минут назад
У двух человека заподозрили гаффскую болезнь в Тобольске
Фото: ТК «Звезда»
В Тюменской области в медучреждение города Тобольска доставили двух пациентов с подозрением на гаффскую болезнь. Соответствующую информацию предоставили в региональном департаменте здравоохранения.
Это острое заболевание на сегодняшний день плохо изучено. Специфического лечения от данной редкой болезни также нет. Источником гаффской болезни являются рыбы, такие как карась, сазан и щука. В первое время заболевание проявляет себя в виде острой боли в мышцах. При тяжелом течении могут страдать сердце и почки.
Состояние пациентов после госпитализации оценили как удовлетворительное. Им предстоит пройти ряд исследований для определения точного диагноза. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что россиянка вместе со своей двухлетней дочерью заразилась смертельно опасной сонной болезнью после путешествия в Занзибару. Симптомы проявились лишь спустя два месяца после возвращения в РФ.
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Шоу-бизнес , РИА Новости , Занзибар , Танзания , Тобольск , Тюменская Область
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