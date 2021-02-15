У двух человека заподозрили гаффскую болезнь в Тобольске

Тюменской области в медучреждение города Тобольска доставили двух пациентов с подозрением на гаффскую болезнь. Соответствующую информацию предоставили в региональном департаменте здравоохранения.

Это острое заболевание на сегодняшний день плохо изучено. Специфического лечения от данной редкой болезни также нет. Источником гаффской болезни являются рыбы, такие как карась, сазан и щука. В первое время заболевание проявляет себя в виде острой боли в мышцах. При тяжелом течении могут страдать сердце и почки.

Состояние пациентов после госпитализации оценили как удовлетворительное. Им предстоит пройти ряд исследований для определения точного диагноза. Об этом пишет РИА Новости.