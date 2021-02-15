Сына Тодоренко госпитализировали из-за орехов 

Романтический вечер в кругу семьи завершился для телеведущей Регины Тодоренко экстренной поездкой в больницу с двухлетним сыном. Об этом Тодоренко рассказала в Instagram

«Как день влюблённых превратить в апокалипсис», — озаглавила рассказ телеведущая.

Вечером 14 февраля Регина Тодоренко и ее муж певец Влад Топалов собирались посмотреть по телевизору шоу «Маска», однако в этот момент их сын Майкл стал пунцового цвета. Тодоренко и Топалов срочно отвезли ребенка в больницу, где выяснилось, что у него произошла острая аллергическая реакция на кедровые орехи.

«Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но… увы», — написала телеведущая.

Она призналась, что пережила сильный стресс и теперь мечтает посещать курсы для родителей, где ей окажут психологическую поддержку, научат справляться со стрессовыми ситуациями и расскажут о тонкостях физического и ментального развития на каждом этапе взросления ребенка.

Ранее «Рамблер» писал, что Регина Тодоренко и сама оказалась в больнице во время отдыха на Бали. Телеведущая обучалась серфингу и ударилась ногой о доску. Через несколько часов нога «адски разболелась», и Тодоренко пришлось везти в госпиталь.