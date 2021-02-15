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Сына Регины Тодоренко экстренно госпитализировали 

News.ru и ещё 1 30 минут назад
Сына Регины Тодоренко экстренно госпитализировали
Фото: Instagram
Телеведущая Регина Тодорнеко сообщила о том, что её двухлетнего сына накануне экстренно госпитализировали. Причиной стал сильный приступ аллергии у мальчика.
Своим подписчикам в Instagram 30-летняя звезда программы «Орёл и решка» рассказала, что в этом году День святого Валентина, 14 февраля, для неё и её мужа, певца Влада Топалова, превратился в апокалипсис. По словам Тодоренко, семья собиралась смотреть выпуск шоу «Маска», где девушка выступает в качестве судьи, однако внезапно сын Миша стал пунцовым и его лицо сильно отекло.
Родители отвезли ребёнка в больницу, где врачи поставили диагноз: пищевая аллергия.

Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но увы, — призналась Тодоренко.

Молодая мать также сообщила, что намерена посещать курсы для родителей, где специалисты расскажут о тонкостях физического и ментального развития ребёнка и окажут психологическую поддержку.
Ранее телеведущий Антон Привольнов на своей странице в соцсети раскрыл некоторые детали нового сезона вокального шоу «Маска». Он рассказал, что за кулисами проекта ему удалось примерить костюмы будущих участников. Об этом писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Влад Топалов , Регина Тодоренко , Антон Привольнов
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