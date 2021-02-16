Киркоров заявил о тяжелом течении COVID-19 у Пригожина

Певец Филипп Киркоров заявил, что продюсер Иосиф Пригожин находился «в миллиметре» от смерти во время недавней болезни. Об этом Киркоров рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Как писал «Рамблер», Пригожин и его жена, певица Валерия переболели коронавирусом во время отдыха в ОАЭ. Певица перенесла болезнь легко, а за жизнь 51-летнего продюсера боролись врачи.
«Он достаточно серьезно [болел — прим.ред.], чуть не кончилось все печально. Он был не в сантиметре, в миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно», — рассказал Киркоров.
Сам Пригожин написал в Instagram, что расплакался, когда ему стало лучше и он смог самостоятельно встать.
«Первый нормальный завтрак привёл меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе -все суета», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он поблагодарил дубайских врачей, которые «действовали точно и профессионально», и российских медиков, контролировавших лечение дистанционно.