Киркоров заявил о тяжелом течении COVID-19 у Пригожина

«Первый нормальный завтрак привёл меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе -все суета», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).