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Киркоров рассказал об оказавшемся при смерти Пригожине 

Елена Прошина 1 час назад
Киркоров заявил о тяжелом течении COVID-19 у Пригожина
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров заявил, что продюсер Иосиф Пригожин находился «в миллиметре» от смерти во время недавней болезни. Об этом Киркоров рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Как писал «Рамблер», Пригожин и его жена, певица Валерия переболели коронавирусом во время отдыха в ОАЭ. Певица перенесла болезнь легко, а за жизнь 51-летнего продюсера боролись врачи.

«Он достаточно серьезно [болел — прим.ред.], чуть не кончилось все печально. Он был не в сантиметре, в миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно», — рассказал Киркоров.

Сам Пригожин написал в Instagram, что расплакался, когда ему стало лучше и он смог самостоятельно встать.

«Первый нормальный завтрак привёл меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе -все суета», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он поблагодарил дубайских врачей, которые «действовали точно и профессионально», и российских медиков, контролировавших лечение дистанционно.
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Шоу-бизнес , COVID-19 , Филипп Киркоров , Иосиф Пригожин , Валерия , НТВ
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