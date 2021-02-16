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Пьеха раскрыла эксцентричное имя правнучки 

Елена Прошина 14 минут назад
Правнучку Пьехи назвали Идой
Фото: ТАСС
Певица Эдита Пьеха рассказала, что ее внучка Эрика Быстрова родила дочь, которую назвали Идой. Пост, посвященный внучке и правнучкам, появился в Instagram-аккаунте Пьехи.

«Эрика — мама двух чудесных девочек. Ида, Василиса, Эрика, будьте здоровы и счастливы!» — написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Первая правнучка Пьехи — Василиса — родилась в октябре 2013 года.
Подписчики певицы поздравили ее с пополнением в семье и назвали имя Ида «эксцентричным».
«Поздравляю с рождением второго малыша…Пусть растут дети в любви, ласке…будут похожими на Эдиту, воспитанным, благородными, душевными…» — отметила @osipovaluydmila.
«Поздравляем всю вашу семью! Дважды маму, дважды дядю, трижды бабушку и трижды прабабушку! Только здоровья!» — добавила @bozkate.
Как писал «Рамблер», в 2014 году у Пьехи появился правнук по имени Петр. Его родители — внук певицы Стас Пьеха и модель Наталия Горчакова.
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Шоу-бизнес , Стас Пьеха , Эдита Пьеха
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