Правнучку Пьехи назвали Идой

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Певица Эдита Пьеха рассказала, что ее внучка Эрика Быстрова родила дочь, которую назвали Идой. Пост, посвященный внучке и правнучкам, появился в Instagram-аккаунте Пьехи.

«Эрика — мама двух чудесных девочек. Ида, Василиса, Эрика, будьте здоровы и счастливы!» — написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Первая правнучка Пьехи — Василиса — родилась в октябре 2013 года.

Подписчики певицы поздравили ее с пополнением в семье и назвали имя Ида «эксцентричным».

«Поздравляю с рождением второго малыша…Пусть растут дети в любви, ласке…будут похожими на Эдиту, воспитанным, благородными, душевными…» — отметила @osipovaluydmila.

«Поздравляем всю вашу семью! Дважды маму, дважды дядю, трижды бабушку и трижды прабабушку! Только здоровья!» — добавила @bozkate.