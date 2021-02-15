Бывшая жена актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, сколько платит за квартиру на Рублевке.

После развода с Арменом Джигарханяном пианистка живет в квартире на Рублевском шоссе. Эта недвижимость осталась в собственности Виталины после развода с народным артистом в 2017 году.

«У меня выходит от тринадцати до восемнадцати тысяч рублей в месяц за все услуги ЖКХ. Все зависит от времени года», — заявила она «Телепрограмме».

Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что сама снимает показания всех счетчиков и передает их.

По словам пианистки, суммы в квитанциях ее устраивают и не кажутся завышенными.

«Творческие люди, как мне кажется, не особенно разбираются в этих квитанциях. Если, конечно, понадобится, то я обязательно вникну, но пока не было такой необходимости», — пообещала Виталина.

Цымбалюк-Романовская, как сообщал «Рамблер», была третьей женой Джигарханяна. Они поженились в 2016-м, а в 2017-м развелись. 14 ноября 2020-го актер скончался в возрасте 85 лет в результате остановки сердца.