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Цымбалюк-Романовская рассказала, сколько платит за квартиру 

Вероника Полынина 1 час назад
Цымбалюк-Романовская рассказала, сколько платит за квартиру
Фото: РИА Новости
Бывшая жена актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, сколько платит за квартиру на Рублевке.
После развода с Арменом Джигарханяном пианистка живет в квартире на Рублевском шоссе. Эта недвижимость осталась в собственности Виталины после развода с народным артистом в 2017 году.

«У меня выходит от тринадцати до восемнадцати тысяч рублей в месяц за все услуги ЖКХ. Все зависит от времени года», — заявила она «Телепрограмме».

Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что сама снимает показания всех счетчиков и передает их.
По словам пианистки, суммы в квитанциях ее устраивают и не кажутся завышенными.

«Творческие люди, как мне кажется, не особенно разбираются в этих квитанциях. Если, конечно, понадобится, то я обязательно вникну, но пока не было такой необходимости», — пообещала Виталина.

Цымбалюк-Романовская, как сообщал «Рамблер», была третьей женой Джигарханяна. Они поженились в 2016-м, а в 2017-м развелись. 14 ноября 2020-го актер скончался в возрасте 85 лет в результате остановки сердца.
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Шоу-бизнес , Армен Джигарханян
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