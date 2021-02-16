Съемки «Дома 2» отложили из-за финансовых разногласий

Съемки шоу «Дом 2» до сих пор не возобновились из-за финансовых разногласий. Об этом сообщает «СтарХит».

В середине декабря, как сообщал «Рамблер», ТНТ объявил о закрытии «Дома 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. Ранее генеральный директор шоу Александр Расторгуев заявил, что она не закроется, а перестанет выходить на ТНТ. Ведущий передачи Влад Кадони сообщил, что «Дом 2» заживет новой жизнью в 2021-м.

Сегодня осведомленный собеседник рассказал «СтарХиту», что владельцы «Дома 2» вели переговоры с несколькими новыми площадками и договорились о сотрудничестве с каналом «СТС Love». Планировалось, что съемки возобновятся в середине февраля, однако этого до сих пор не произошло из-за того, что стороны не могут договориться о том, сколько канал будет платить за производство шоу.

Источник издания сообщил, что на данный момент владельцы «Дома 2» не рассматривают возможность сотрудничества с какими-либо другими каналами. Стороны надеются найти компромисс.