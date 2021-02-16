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Москва

Съемки «Дома 2» не могут возобновить 

Елена Прошина 1 час назад
Съемки «Дома 2» отложили из-за финансовых разногласий
Фото: ТАСС
Съемки шоу «Дом 2» до сих пор не возобновились из-за финансовых разногласий. Об этом сообщает «СтарХит».
В середине декабря, как сообщал «Рамблер», ТНТ объявил о закрытии «Дома 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. Ранее генеральный директор шоу Александр Расторгуев заявил, что она не закроется, а перестанет выходить на ТНТ. Ведущий передачи Влад Кадони сообщил, что «Дом 2» заживет новой жизнью в 2021-м.
Сегодня осведомленный собеседник рассказал «СтарХиту», что владельцы «Дома 2» вели переговоры с несколькими новыми площадками и договорились о сотрудничестве с каналом «СТС Love». Планировалось, что съемки возобновятся в середине февраля, однако этого до сих пор не произошло из-за того, что стороны не могут договориться о том, сколько канал будет платить за производство шоу.
Источник издания сообщил, что на данный момент владельцы «Дома 2» не рассматривают возможность сотрудничества с какими-либо другими каналами. Стороны надеются найти компромисс.

«Тем временем ребята из съемочной группы потихоньку начинают разбредаться — кто-то таксистом устроился, кто-то курьером. Некоторым предложили перейти на другие проекты. А вот участникам приходится пока не так тяжко — они живут за счет рекламы в социальных сетях, плюс частично получают зарплату», — добавил собеседник «СтарХита».

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Шоу-бизнес , Александр Расторгуев , Влад Кадони , StarHit
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