Цымбалюк-Романовская показала откровенную фотографию

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в инстаграме свою обнаженную фотографию.
Она разместила ее около полуночи. На снимке Цымбалюк-Романовская лежит ничком на фоне своего же портрета. Ее видно по пояс. Ее спина обнажена до середины поясницы, а все, что ниже, прикрыто покрывалом. В подписи к фото она поздравила читателей с Днем всех влюбленных стихами своего любимого современного поэта Юрия Рыбчинского.
«За городом, недалеко,
Где липы, ели,
Как будто маятник Фуко,
В саду — качели.
На тех качелях, не тая,
Одним недугом
Болеем оба, не тая Любви друг к другу.
Над нами майский небосвод,
Шмелей гуденье,
Паденье — взлет,
Паденье — взлет,
И вновь паденье.
То ты, то я,
То я, то ты,
Поочередно
Глядим на мир То с высоты,
То с преисподней.
Себя с безумной высоты,
Как с трона свергнув,
То сверху — ты,
То снизу — ты,
То снова — сверху.
И среди лип Качелей скрип
Похож на женский
Безумный стон,
Надрывный скрип,
На крик вселенский.
То в небеса,
То вдруг с небес
Без парашюта,
Как будто нас качает бес —
Любитель шуток.
Незримый бес качает нас Справа налево,
Как будто мы с тобой сейчас
Адам и Ева.
И этот лес,
И этот сад Не что иное,
Как райский ад,
Как адский рай В саду весною.
И ясно нам,
Что код небес,
Яд наслажденья
Нам не постичь с тобою без Грехопаденья.
То ты, то я,
То я, то ты Поочередно
Глядим на мир то с высоты,
То с преисподней.
Над нами майский небосвод,
Шмелей гуденье,
Паденье — взлет,
Паденье — взлет,
И вновь паденье.
То явь, то сон,
То плач, то смех,
То быль, то небыль,
То вниз, то вверх,
То вниз, то вверх —
Без визы
В небо», — процитировала Цымбалюк-Романовская.