Цымбалюк-Романовская показала откровенную фотографию

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Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в инстаграме свою обнаженную фотографию.

Она разместила ее около полуночи. На снимке Цымбалюк-Романовская лежит ничком на фоне своего же портрета. Ее видно по пояс. Ее спина обнажена до середины поясницы, а все, что ниже, прикрыто покрывалом. В подписи к фото она поздравила читателей с Днем всех влюбленных стихами своего любимого современного поэта Юрия Рыбчинского

«За городом, недалеко,

Где липы, ели,

Как будто маятник Фуко,

В саду — качели.

На тех качелях, не тая,

Одним недугом

Болеем оба, не тая Любви друг к другу.

Над нами майский небосвод,

Шмелей гуденье,

Паденье — взлет,

Паденье — взлет,

И вновь паденье.

То ты, то я,

То я, то ты,

Поочередно

Глядим на мир То с высоты,

То с преисподней.

Себя с безумной высоты,

Как с трона свергнув,

То сверху — ты,

То снизу — ты,

То снова — сверху.

И среди лип Качелей скрип

Похож на женский

Безумный стон,

Надрывный скрип,

На крик вселенский.

То в небеса,

То вдруг с небес

Без парашюта,

Как будто нас качает бес —

Любитель шуток.

Незримый бес качает нас Справа налево,

Как будто мы с тобой сейчас

Адам и Ева.

И этот лес,

И этот сад Не что иное,

Как райский ад,

Как адский рай В саду весною.

И ясно нам,

Что код небес,

Яд наслажденья

Нам не постичь с тобою без Грехопаденья.

То ты, то я,

То я, то ты Поочередно

Глядим на мир то с высоты,

То с преисподней.

Над нами майский небосвод,

Шмелей гуденье,

Паденье — взлет,

Паденье — взлет,

И вновь паденье.

То явь, то сон,

То плач, то смех,

То быль, то небыль,

То вниз, то вверх,

То вниз, то вверх —

Без визы

В небо», — процитировала Цымбалюк-Романовская.