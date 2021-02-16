Повереннова вышла замуж за миллионера Шаронова

Вчера она опубликовала серию фотографий с Шароновым. На них они оба одеты в брючные костюмы: Повереннова — в белый, Шаронов — в черный. В качестве геотега указан особняк Спиридонова в Москве

«Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! P. S. С днем всех влюбленных, друзья!», — написала она в подписи к снимкам.

48-летняя Повереннова, как сообщал «Рамблер», внучка актера Сергея Лукьянова , актриса Театра имени Маяковского. Она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Бригада», «Меч», «Бессонница», «Ангел или демон» и «Игра».

Шаронов — президент школы управления «Сколково», бывший заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики, экс-заместитель министра экономического развития и торговли России и бывший председатель Государственного комитета России по делам молодежи. «Форбс» оценивает его состояние в 163 миллиона рублей.