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Москва

Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера 

Елена Прошина 22 минуты назад
Повереннова вышла замуж за миллионера Шаронова
Фото: Instagram
Актриса Дарья Повереннова и бизнесмен Андрей Шаронов поженились. Об этом Повереннова сообщила в своем инстаграме.
Вчера она опубликовала серию фотографий с Шароновым. На них они оба одеты в брючные костюмы: Повереннова — в белый, Шаронов — в черный. В качестве геотега указан особняк Спиридонова в Москве.
«Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! P. S. С днем всех влюбленных, друзья!», — написала она в подписи к снимкам.
48-летняя Повереннова, как сообщал «Рамблер», внучка актера Сергея Лукьянова, актриса Театра имени Маяковского. Она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Бригада», «Меч», «Бессонница», «Ангел или демон» и «Игра».
Шаронов — президент школы управления «Сколково», бывший заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики, экс-заместитель министра экономического развития и торговли России и бывший председатель Государственного комитета России по делам молодежи. «Форбс» оценивает его состояние в 163 миллиона рублей.
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Шоу-бизнес , Дарья Повереннова , Сергей Лукьянов , Андрей Шаронов , Forbes
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