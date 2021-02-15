Самбурскую заподозрили в романе с бизнес-тренером 

СМИ выяснили имя возлюбленного актрисы Настасьи Самбурской

Мужчина, чье лицо Самбурская скрывала под смайликами сторис Instagram, оказался 39-летнийм бизнес-тренером Ильей Бурмистровым. Раньше он работал бренд-директором в модной индустрии, а затем занялся бизнес-тренингами. Курс лекций Бурмистрова стоит от 100 до 170 тысяч рублей. Он также является владельцем компании, которая оказывает услуги бизнес-консалта.

Издание Super подловило Самбурскую и Бурмистрова на свидании. Ухажер встретил Настасью после спектакля, она отпустила своего водителя и поехала с бизнес-тренером по ресторанам.

«В последний раз они вернулись немного за полночь и остались в квартире Самбурской в центре Москвы», — сообщает Super.