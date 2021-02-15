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Самбурскую заподозрили в романе с бизнес-тренером 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Самбурскую заподозрили в романе с бизнес-тренером
Фото: РИА Новости
СМИ выяснили имя возлюбленного актрисы Настасьи Самбурской.
Мужчина, чье лицо Самбурская скрывала под смайликами сторис Instagram, оказался 39-летнийм бизнес-тренером Ильей Бурмистровым. Раньше он работал бренд-директором в модной индустрии, а затем занялся бизнес-тренингами. Курс лекций Бурмистрова стоит от 100 до 170 тысяч рублей. Он также является владельцем компании, которая оказывает услуги бизнес-консалта.
Издание Super подловило Самбурскую и Бурмистрова на свидании. Ухажер встретил Настасью после спектакля, она отпустила своего водителя и поехала с бизнес-тренером по ресторанам.

«В последний раз они вернулись немного за полночь и остались в квартире Самбурской в центре Москвы», — сообщает Super.

Ранее «Рамблер» писал, что суд частично удовлетворил иск Настасьи Самбурской к продюсеру Виктору Дробышу. В иске она просила Дробыша и его продюсерский центр предоставить отчет по раскрутке ее певческой карьеры. Соответствующий контракт Самбурская и Дробыш заключили в 2016 году. Настасья также требовала разорвать контракт, однако в этой части иска суд актрисе отказал.
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Шоу-бизнес , Виктор Дробыш , Настасья Самбурская
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