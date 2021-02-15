Калашникова сломала зуб о бриллиант 

Певица Анна Калашникова сломала зуб об огромный бриллиант на вечеринке по случаю Дня влюбленных, сообщает «Комсомольская правда».
Возлюбленный Калашниковой банкир Иван Семенов пригласил ее на романтический ужин в ресторан. Кульминацией вечера должен был стать торт, в который было заранее спрятано кольцо с шикарным желтым бриллиантом.
«Под конец ужина вынесли белоснежный торт «Красный бархат» с алыми сердцами. Ваня тут же попросил меня попробовать сердечко на торте. Оказалось, что по договоренности с кондитером в торт спрятали кольцо с бриллиантом. Я не знала об этом и случайно сломала об него передний зуб», — рассказала Анна.
После ужина паре пришлось срочно отправиться к стоматологу.
Тем не менее, кольцо певице понравилось, и позже она им с удовольствием похвасталась в Instagram.
Анна Калашникова, как сообщал «Рамблер», прославилась в 2014 году, когда закрутила роман с Прохором Шаляпиным. Девушка заявила, что беременна, и вынудила певца уйти от предпринимательницы Ларисы Копенкиной. Впоследствии после рождения ребенка выяснилось, что Шаляпин не является его отцом. После скандала Калашникова занялась певческой карьерой.