Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Калашникова сломала зуб о бриллиант 

Вероника Полынина 1 час назад
Калашникова сломала зуб о бриллиант
Фото: РИА Новости
Певица Анна Калашникова сломала зуб об огромный бриллиант на вечеринке по случаю Дня влюбленных, сообщает «Комсомольская правда».
Возлюбленный Калашниковой банкир Иван Семенов пригласил ее на романтический ужин в ресторан. Кульминацией вечера должен был стать торт, в который было заранее спрятано кольцо с шикарным желтым бриллиантом.

«Под конец ужина вынесли белоснежный торт «Красный бархат» с алыми сердцами. Ваня тут же попросил меня попробовать сердечко на торте. Оказалось, что по договоренности с кондитером в торт спрятали кольцо с бриллиантом. Я не знала об этом и случайно сломала об него передний зуб», — рассказала Анна.

После ужина паре пришлось срочно отправиться к стоматологу.
Тем не менее, кольцо певице понравилось, и позже она им с удовольствием похвасталась в Instagram.
Анна Калашникова, как сообщал «Рамблер», прославилась в 2014 году, когда закрутила роман с Прохором Шаляпиным. Девушка заявила, что беременна, и вынудила певца уйти от предпринимательницы Ларисы Копенкиной. Впоследствии после рождения ребенка выяснилось, что Шаляпин не является его отцом. После скандала Калашникова занялась певческой карьерой.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Комментарии
Шоу-бизнес , Лариса Копенкина , Анна Калашникова , Прохор Шаляпин , Иван Семенов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
00:24
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
Происшествия
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
01:17
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
01:42
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
В мире Происшествия
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение