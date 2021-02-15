Калашникова сломала зуб о бриллиант 

«Под конец ужина вынесли белоснежный торт «Красный бархат» с алыми сердцами. Ваня тут же попросил меня попробовать сердечко на торте. Оказалось, что по договоренности с кондитером в торт спрятали кольцо с бриллиантом. Я не знала об этом и случайно сломала об него передний зуб», — рассказала Анна.