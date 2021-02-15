Кобзон много лет скрывал приемного сына 

Иосиф Кобзон и его жена Нелли много лет скрывали приемного сына.

О приемном ребенке, который давно уже вырос, стало известно на днях, после того как папарацци засняли вдову народного артиста с неизвестным молодым человеком. СМИ заподозрили, что Нелли Кобзон вступила в новые отношения спустя почти два с половиной года после смерти мужа.

Нелли Кобзон решила пресечь слухи на корню и выступила с опровержением.

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с дочерью и сыном стараемся охватить его вниманием», — сказала она в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».

Она подчеркнула, что никаких новых отношений она заводить не хочет.

Как сообщал «Рамблер», Нелли Кобзон была третьей женой народного артиста СССР Иосифа Кобзона, они прожили вместе 47 лет. В браке родились сын Андрей и дочь Наталья.