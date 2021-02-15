Звезда сериала «Универ» рассказала о суде с Дробышем 

Звезда сериала «Универ» назвала свой пост «Хайпожорам посвящается». В нем она опровергла информацию о суде с продюсером, которую ранее опубликовал ряд СМИ.

Самбурская объяснила подписчикам, что однажды заключила договор с Дробышем, однако тот не стал продвигать ее в качестве певицы. Тогда актриса обратилась в суд с требованием предоставить ей отчет о проделанной продюсерским центром Дробыша работе, а также разорвать их совместный контракт. Она отметила, что суд удовлетворил требования не в полной мере.

«Суд вынес решение по делу, в рамках которого обязал продюсера представить мне отчет о работе за несколько лет, — казалось бы, чего сложного и зачем для этого решения суда? Ответ очевиден — нечего написать в отчете, работа в объеме, определенном в договоре, не велась. Также скажу, что договор суд не признал прекратившим действие, то есть иск мой удовлетворил частично, посчитав заявленные основания не соответствующими предмету договора», — написала Самбурская. Она подчеркнула, что намерена развивать свою музыкальную карьеру самостоятельно.

В отдельных СМИ сообщали о том, что суд обязал Дробыша заняться продюсированием Самбурской. Однако сама артистка отметила, что новых обязательств по ее продвижению у антрепренера не появилось, так как она не выдвигала подобные требования в своем заявлении.