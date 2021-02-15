Михалков рассказал о гонорарах недовольных жизнью артистов

«Почему она не решила поучаствовать в митингах у себя дома? Зачем ты, Саша, заставляешь этих молодых людей идти на баррикады, бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? В которой за один съемочный день ты зарабатываешь 200 тысяч рублей. Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?» — возмутился Михалков.