Михалков рассказал о гонорарах недовольных жизнью артистов

Режиссера Никиту Михалкова возмутило, что актриса Александра Бортич, поддержавшая недавние протесты, получает 200 тысяч рублей за съемочный день. В новом выпуске «БесогонTV» Михалков раскритиковал ее и других артистов-оппозиционеров.
Режиссер заявил, что Бортик — уроженка Белоруссии, но поддерживает именно российскую оппозицию.
«Почему она не решила поучаствовать в митингах у себя дома? Зачем ты, Саша, заставляешь этих молодых людей идти на баррикады, бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? В которой за один съемочный день ты зарабатываешь 200 тысяч рублей. Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?» — возмутился Михалков.
Затем режиссер упомянул актера Павла Деревянко, который заявил о беззаконии в России. Актер отмечал, что не комментировал ситуацию в стране раньше, так как боялся потерять работу и рекламные контракты.
«Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка — триста тысяч рублей в съемочный день. Плюс вы еще все ИП», — сказал Михалков.
Как писал «Рамблер», в одном из предыдущих выпусков «Бесогона» Михалков критиковал американские IT-корпорации. По его мнению, глобалисты и компании-гиганты стремятся устранить средний класс, сделать людей беднее и установить тоталитарный «новый мировой порядок».
«Будут только бедные, равенство и братство и один процент управляющего олигархата. Собственно, это и есть тоталитаризм, где роль государства будут выполнять глобальные монополистические монстры», — подчеркивал режиссер.