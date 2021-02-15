Съемки нового «Дома-2» оказались сорваны 

Съемки продолжения реалити-шоу «Дом-2» оказались сорваны из-за того, что производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом СТС Love, который будет транслировать шоу. Об этом изданию Starhit заявил знакомый с ситуацией источник.

«Все дело в контракте, до сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу», — уточнил собеседник.

Съемки планировали возобновить в середине февраля, однако пока этого не произошло.

«Ребята из съемочной группы, которые второй месяц без работы, потихоньку начинают разбредаться — кто-то таксистом устроился, кто-то курьером. Некоторым предложили перейти на другие проекты», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что «Дом-2», который канал ТНТ перестал показывать в начале 2021 года, объявил новый кастинг. Одна из бывших участниц проекта уточнила, что кастинги проходят не только в Москве, но и дистанционно.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года и неоднократно подвергалось критике, депутаты и активисты регулярно требовали закрыть проект. Последний выпуск вышел на ТНТ 30 декабря.