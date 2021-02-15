Бывшая супруга Кержакова пожаловалась на насилие 

«Мне интересно, я одна постоянно *** (попадаю в неприятные ситуации. — Прим.ред.) в отношениях? Не могу в двух словах передать, что вчера произошло, но был *** (кошмар. — Прим.ред.). Я могу делиться с вами этим, так как вы меня всегда примете, я это знаю. Мне надо выговориться, я не могу молчать. *** (черт возьми. — Прим.ред.), как я устала от этого. Моя проблема в том, что люди (мужчины) воспринимают меня через призму образа, который транслируется, меня же не видит никто, и так как каждый раз я проникаюсь человеком, в концовке я выхватываю лютую оплеуху за проявление симпатии, а ведь я просто хочу чувствовать себя счастливой и все. Я не знаю, нужны подробности этой истории или нет, потому что опять скажут, что я хайпую, а я этого не делаю, мне просто *** (очень плохо. — Прим.ред.) от того, как поступили со мной. И как обычно насилие, но я уже привыкла, мне даже норм, я просто устала! От того, что используют 24/7. Чувствую себя товаром каким-то», — написала она вчера в сторис.