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Москва

Бывшая супруга Кержакова пожаловалась на насилие 

Газета.Ru 45 минут назад
Бывшая супруга Кержакова пожаловалась на насилие
Фото: Газета.Ru
Милана Тюльпанова, бывшая супруга лучшего бомбардира сборной России по футболу Александра Кержакова, пожаловалась на физическое насилие. Напомним, недавно девушка сообщила, что девушка рассталась со своим новым мужем через три недели после свадьбы из-за того, что он обещал прострелить ей ноги.

"Мне плохо от того, как поступили со мной. Как обычно, насилие. Но я уже привыкла, мне даже нормально. Я просто устала. От того, что меня постоянно используют. Чувствую себя каким-то товаром", — рассказала Тюльпанова в сториз Instagram.

Ранее Тюльпанова рассказала об угрозах физической расправы от нового мужа.
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Шоу-бизнес , Александр Кержаков , СБОРНАЯ РОССИИ
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