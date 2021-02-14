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«Валентинку» из ягодиц Собчак в сети сочли дурновкусием 

Ирина Лебедева 54 минуты назад
«Валентинку» из ягодиц Собчак в сети сочли дурновкусием
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак в очередной раз удивила публику.
Светская львица выложила в инстаграм очень странный ролик.
Телеведущая в купальнике садится на уличный вазон, как на ночной горшок, оттопырив пятую точку.
На основном кадре присутствует спина Собчак, ее ягодицы, купальник цвета травы и хвостик от предмета женской интимной гигиены.

«Валентинка всем вам», — подписала видео телеведущая.

В комментариях — бурное обсуждение сюжета и пресловутого хвостика от гигиенического тампона. Фолловеры в некоторой растерянности.

Ну не дурища ли?», «Ну, ок, а в чем смысл, я так и не поняла? Я абсолютно не ханжа, но это просто бескультурщина, граничащая с вульгарностью», «шнурок от тампона все-таки лишний».

Самые продвинутые напомнили теледиве о ее просьбе.

«Ксения, помнится, что когда-то Вы просили подписчиков образумить Вас, когда начнёте выкладывать полуголые фото в Инстаграм после 40 лет, так вот… время пришло».

Как ранее писал «Рамблер», на журналистку написали заявление в прокуратуру по поводу видеоролика под названием «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года», опубликованного 27 декабря на ее канале в YouTube.
По мнению заявителей, Собчак повинна в публичной демонстрации сцен насилия, а также в разжигании ненависти и вражды по отношению к людям, у которых нет антител к коронавирусу.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Генпрокуратура РФ
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