Лоза призвал Россию отказаться петь на английском языке на «Евровидении»

Нашей стране в этом конкурсе не победить, зато его можно использовать как площадку для продвижения русской культуры.

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил певец Юрий Лоза

«Мы используем площадку „Евровидения“ неправильно. Мы отправляем туда кого-то побеждать, а надо использовать площадку, как её используют французы или итальянцы, чтобы популяризировать свою культуру. Дима Билан спел по-английски, занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар, потому что никому он как англоязычный певец не нужен. Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны, петь на своём языке, плевать на всех с высокой вышки. Победить не дадут, а нам и не надо, зато мы покажем себя».

России необходимо участвовать в «Евровидении», несмотря на ухудшение отношений между Европой и Россией, отметил певец. По его словам, исполнение песни на русском языке позволит стране заручиться уважением других стран.

«Если вы чувствуете в себе уверенность, вообще не нужно ни на кого обращать внимание [на обострение отношений с Европой — прим. ГМ]. Сильным будешь — все признают. Выходишь и делаешь, что нужно. Нам надо вести себя как большая великая держава со своей культурой, историей, языком и традициями, своей песенной культурой».

Юрий Лоза также посоветовал российским артистам на Евровидении использовать декорации, реквизит и костюмы исключительно отечественного производства.

«Евровидение» в 2021 году пройдёт в Нидерландах с 18 по 22 мая. Участник от России пока не определён. В этом году организаторы исключили проведение мероприятия в классическом формате. Оно пройдёт с ограничениями, а некоторые артисты смогут выступить там онлайн.