Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Юрий Лоза призвал Россию отказаться петь на английском языке на «Евровидении» 

Говорит Москва 34 минуты назад
Лоза призвал Россию отказаться петь на английском языке на «Евровидении»
Фото: РИА Новости
Нашей стране в этом конкурсе не победить, зато его можно использовать как площадку для продвижения русской культуры.
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил певец Юрий Лоза.

«Мы используем площадку „Евровидения“ неправильно. Мы отправляем туда кого-то побеждать, а надо использовать площадку, как её используют французы или итальянцы, чтобы популяризировать свою культуру. Дима Билан спел по-английски, занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар, потому что никому он как англоязычный певец не нужен. Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны, петь на своём языке, плевать на всех с высокой вышки. Победить не дадут, а нам и не надо, зато мы покажем себя».

России необходимо участвовать в «Евровидении», несмотря на ухудшение отношений между Европой и Россией, отметил певец. По его словам, исполнение песни на русском языке позволит стране заручиться уважением других стран.

«Если вы чувствуете в себе уверенность, вообще не нужно ни на кого обращать внимание [на обострение отношений с Европой — прим. ГМ]. Сильным будешь — все признают. Выходишь и делаешь, что нужно. Нам надо вести себя как большая великая держава со своей культурой, историей, языком и традициями, своей песенной культурой».

Юрий Лоза также посоветовал российским артистам на Евровидении использовать декорации, реквизит и костюмы исключительно отечественного производства.
Поведение Лободы на детском "Голосе" сочли странным
«Евровидение» в 2021 году пройдёт в Нидерландах с 18 по 22 мая. Участник от России пока не определён. В этом году организаторы исключили проведение мероприятия в классическом формате. Оно пройдёт с ограничениями, а некоторые артисты смогут выступить там онлайн.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
Говорит Москва: последние новости
Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса В Москве возбудили четыре уголовных дела после пропажи денег из банковских ячеек В Москве возбудили четыре уголовных дела после пропажи денег из банковских ячеек Винокур счёл целесообразными выплаты государственным артистам в пандемию Винокур счёл целесообразными выплаты государственным артистам в пандемию
Комментарии 46
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Дима Билан , Радиостанция "Говорит Москва" , Республика Коми , Сыктывкар
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
01:11
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
Происшествия
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
01:07
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
Новости Москвы Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
00:43
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
Общество
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение