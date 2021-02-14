Собчак указала Миро ее место в социуме 

Скандальный блогер Лена Миро в последние дни увлеклась прогнозированием судеб Собчак и Богомолова.

Миро уверена, что их брак продержится недолго, и объясняет, почему. Об этом она написала в своем ЖЖ.

За основу Лена взяла интервью бывшей супруги Богомолова Дарьи Мороз

Дарья рассказала, как в свое время познакомила супруга с артистической тусовкой и помогла ему со знакомствами в театральных кругах.

Далее она стала уже не столь интересна для амбициозного режиссера, и он переключился на женщину с большими возможностями.

Миро уверена, что точно так же Богомолов поступит и с Ксенией.

Он благодаря ей уже стал своим в «полусветской» Москве, получил «квартирку» и «театрик».

То есть, возможности Собчак почти исчерпаны. Далее он уже будет ощущать свою спутницу жизни как тормоз, поскольку внедриться в провластное пространство со скандальной Ксенией будет сложно.

«Костик выжмет из Ксении всё, что ему нужно, и пойдёт дальше. Женится на какой-нибудь женщине, уже уровнем намного выше, чем Собчак: с незапятнанной репутацией и связями в правительстве. Станет мэтром. Будет снимать кино на бюджетные деньги, получит орден или даже два, проживёт в сытости.

Всё у него сложится хорошо.

Кто будет следующей женой Богомолова?

Предполагайте!», — написала Миро.

Собчак не стала комментировать написанное Миро. На вопросы портала «НьюИнформ» по данному поводу светская львица лишь фыркнула

«Я в глистах не разбираюсь, и чем они какают — не читаю».

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак похвасталась достижениями в 2020 году, среди которых — первое место в рейтинге самых цитируемых журналистов и пятое место в топ-40 журнала Forbes самых успешных звезд шоу-бизнеса до 40 лет.

Собчак призвала коллег-журналистов «завидовать молча».