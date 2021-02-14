Проскурякова устроила скандал из-за места на парковке 

Нынешнюю супругу Игоря Николаева знают как человека хорошего и воспитанного. Заботливая мать, верная жена.

Тем неожиданней для всех был скандал, возникший из-за парковочного места.

Семья Николаева и Милена Дейнега живут в одном доме в центре столицы. Пользуются подземной парковкой, где за каждым владельцем квартиры закреплено определенное место.

Из-за снегопада, превратившего московские улицы в ловушки, Михаил Соколов , директор Милены, не смог уехать к себе.

Безопасного места на улице не было, и Дейнега предложила ему воспользоваться подземным паркингом — благо, он полупустой.

Соколов так и поступил — заехал в гараж, оставил там авто, а на лобовом стекле-записку с номером телефона.

Утром же Михаил обнаружил несколько смс-ок, где в грубой форме, с использованием обсценной лексики, ему велели убираться вон.

Как оказалось, он занял место Николаевых.

«Мы испугались что авто заметет, и я попросила Михаила спустить машину в подземный паркинг, в котором много пустых мест. Как порядочные люди, мы оставили номер телефона на случай, если парковка кому-то принадлежит. Утром Михаил посмотрел звонки, входящие сообщения, и был в шоке: с номера Юлии Проскуряковой пришло несколько оскорбительных сообщений с матом, унижающих честь и достоинство человека», — написала Милена в инстаграме и привела скрины в доказательство.

Проблема, не стоящая выеденного яйца, легко могла бы решиться мирным путем.

К сожалению, Юлия не сочла нужным извиниться хотя бы за оскорбления. Напротив, она продолжила атаку, обвинив Милену в обнародовании личной переписки.

Пользователи сети шокированы таким преображением супруги Игоря Николаева.

Сам музыкант ситуацию никак не комментирует.