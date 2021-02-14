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Москва

В деле Баталовых нашлись пропавшие деньги Михалкова 

Ирина Лебедева 1 час назад
В деле Баталовых нашлись пропавшие деньги Михалкова
Фото: ТАСС
Дело о наследстве Алексея Баталова обрастает все новыми и новыми подробностями.
Похоже, что удалось разобраться, куда пропали деньги, которые Никита Михалков ежемесячно переводил семье покойного актера.
Скандал возник после заявления Гитаны Леонтенко, что она этих средств не видела.
Представители режиссера же подсчитали, что за несколько месяцев ей было направлено 820 тыс. рублей.
Михаил Цивин утверждает, что переводы Михалкова (а это были личные деньги режиссера) были истрачены на ремонт, который Баталовы делали и в квартире, и на даче.

«Никита Михалков от своих щедрот после смерти Баталова, а может, даже еще при его жизни выделял деньги. Я это знаю, потому что имел генеральную доверенность и мог запрашивать отчет в Сбербанке. В это время они делали ремонт, мы наводили порядок у них на даче. У них были расходы в связи с ремонтом, естественно, все это задокументировано», — цитирует слова Цивина Экспресс Газета.

Как сказал Михаил, который проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с имуществом семьи Баталова, все необходимые документы по этому вопросу он уже предоставил в Следственный Комитет.
Как ранее сообщал «Рамблер», защита семьи Баталова не согласилась на расторжение договоров ренты, согласно которому родственники актера лишились дорогостоящей столичной недвижимости, сообщает «Комсомольская правда».
Юристы будут настаивать на том, чтобы признать документы незаконными.
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Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Никита Михалков , Сбербанк России , СКР , Комсомольская правда
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