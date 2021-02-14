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Москва

Телеповар Ивлев женился в День всех влюбленных 

Ирина Лебедева 26 минут назад
Телеповар Ивлев женился в День всех влюбленных
Фото: Instagram
Константин Ивлев, шеф-повар из телешоу «На ножах», стал семейным человеком.
Это было ожидаемо — 21 января Константин сделал предложение своей избраннице Лере Куденковой прямо в телеэфире. В загс пара отправилась в День святого Валентина.
Пышное же торжество запланировано на март.
Лера родом из Тамани, там и отпразднуют свадьбу. Гостей ждет нечто грандиозное — мероприятие оформят в казачьем стиле, к столам подадут блюда народной кухни.
После венчания развлекать молодоженов и публику будут популярные артисты.
Все это молодожены планируют провести в прямом эфире и уже продали права на съемку телеканалу «Пятница», — сообщает 5 Канал.
А пока событие не то чтобы держится в тайне— просто широко не афишируется.
Несколько кадров из Дворца бракосочетания молодая супруга Ивлева выложила в сторис инстаграма.
Как ранее писал «Рамблер», в июне 2020 года стало известно о разводе Константина Ивлева с женой Марией после 23 лет брака.
У супругов есть 21-летний сын Матвей и 6-летняя дочь Маша.
В конце того же месяца стало известно о новом романе Ивлева с 28-летней студенткой МГУ Валерией Куденковой.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
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Шоу-бизнес , Константин Ивлев , МГУ
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