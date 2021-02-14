Николаев похвастался красавицей-женой и дочками 

Поклонники Игоря Николаева могут воочию убедиться, насколько похожи друг на друга и на самого певца все члены его семейства.

Николаев выложил в инстаграме парадную фотографию с дочерями и супругой. В честь Дня всех влюбленных дамы оделись в красное.

Самая взрослая барышня в компании — старшая дочь Юлия, ей уже 42 года. Жене маэстро, тоже Юлии — на 4 года меньше. А младшей Веронике — всего 5лет.

«С днем всех влюбленных! Люблю вас, мои девочки, Счастья вам и Божией защиты везде и всегда», — подписал снимок Николаев.

Поклонники отметили удивительное сходство «девочек» с музыкантом.

«Игорь, такое ощущение, что это три ваши дочери! Все как на подбор одинаковые!»