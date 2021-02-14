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Москва

Николаев похвастался красавицей-женой и дочками 

Ирина Лебедева 1 час назад
Николаев похвастался красавицей-женой и дочками
Фото: РИА Новости
Поклонники Игоря Николаева могут воочию убедиться, насколько похожи друг на друга и на самого певца все члены его семейства.
Николаев выложил в инстаграме парадную фотографию с дочерями и супругой. В честь Дня всех влюбленных дамы оделись в красное.
Самая взрослая барышня в компании — старшая дочь Юлия, ей уже 42 года. Жене маэстро, тоже Юлии — на 4 года меньше. А младшей Веронике — всего 5лет.

«С днем всех влюбленных! Люблю вас, мои девочки, Счастья вам и Божией защиты везде и всегда», — подписал снимок Николаев.

Поклонники отметили удивительное сходство «девочек» с музыкантом.

«Игорь, такое ощущение, что это три ваши дочери! Все как на подбор одинаковые!»

Как ранее сообщал «Рамблер», российский певец и композитор Игорь Николаев рассказал о своих усах в интервью певице Валерии в передаче «Почему я».
По словам музыканта, в юности его кумиром был Владимир Мулявин из ансамбля «Песняры», и в подражание ему он начал носить усы. Николаев добавил, что в 1980-е усы были в моде.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Владимир Мулявин , Валерия
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