Николаев похвастался красавицей-женой и дочками 

Поклонники Игоря Николаева могут воочию убедиться, насколько похожи друг на друга и на самого певца все члены его семейства.
Николаев выложил в инстаграме парадную фотографию с дочерями и супругой. В честь Дня всех влюбленных дамы оделись в красное.
Самая взрослая барышня в компании — старшая дочь Юлия, ей уже 42 года. Жене маэстро, тоже Юлии — на 4 года меньше. А младшей Веронике — всего 5лет.
«С днем всех влюбленных! Люблю вас, мои девочки, Счастья вам и Божией защиты везде и всегда», — подписал снимок Николаев.
Поклонники отметили удивительное сходство «девочек» с музыкантом.
«Игорь, такое ощущение, что это три ваши дочери! Все как на подбор одинаковые!»
Как ранее сообщал «Рамблер», российский певец и композитор Игорь Николаев рассказал о своих усах в интервью певице Валерии в передаче «Почему я».
По словам музыканта, в юности его кумиром был Владимир Мулявин из ансамбля «Песняры», и в подражание ему он начал носить усы. Николаев добавил, что в 1980-е усы были в моде.