Невестка Валерии сфотографировалась в ванне обнаженной 

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Лиана тогда сообщала, что роды были непростыми, но все закончилось благополучно и на свет появилась здоровенькая девочка.

Сейчас Селин — так назвали малышку мама с папой, ориентируясь на микс из их имен — растет и познает мир.

А ее мама Лиана вернула себе прекрасную физическую форму. И в День всех влюбленных устроила романтическую фотосессию.

Лиана расположилась в ванной среди шапки пены и лепестков роз.

В руке у девушки бокал, где содержимое — на донышке.

Подписчики отметили красоту Лианы и то, что она выглядит юной и свежей.

«Хорошенькая», «Нежность какая!»

Но фолловеры не упустили из внимания и детали. Так, они сочли, что ванна сильно напоминает обычную чашку, а то и другой предмет сантехники.

«А где тарелка?», «Не пойму почему, но мне эта ванна напомнила большой унитаз».

А Лиана призналась, что это сантехническое чудо плохо соответствует своему назначению.

«Она ещё дико неудобная».

Также развернулась целая дискуссия по поводу того, что находится в бокале у Лианы.

Ведь кормящим мамам алкоголь запрещен. В итоге было решено, что там — минералка, и Шульгиной даже посочувствовали.