Невестка Валерии сфотографировалась в ванне обнаженной 

1 января этого года Арсений Шульгин и его юная супруга Лиана стали родителями, а певица Валерия — бабушкой.
Лиана тогда сообщала, что роды были непростыми, но все закончилось благополучно и на свет появилась здоровенькая девочка.
Сейчас Селин — так назвали малышку мама с папой, ориентируясь на микс из их имен — растет и познает мир.
А ее мама Лиана вернула себе прекрасную физическую форму. И в День всех влюбленных устроила романтическую фотосессию.
Лиана расположилась в ванной среди шапки пены и лепестков роз.
В руке у девушки бокал, где содержимое — на донышке.
Подписчики отметили красоту Лианы и то, что она выглядит юной и свежей.
«Хорошенькая», «Нежность какая!»
Но фолловеры не упустили из внимания и детали. Так, они сочли, что ванна сильно напоминает обычную чашку, а то и другой предмет сантехники.
«А где тарелка?», «Не пойму почему, но мне эта ванна напомнила большой унитаз».
А Лиана призналась, что это сантехническое чудо плохо соответствует своему назначению.
«Она ещё дико неудобная».
Также развернулась целая дискуссия по поводу того, что находится в бокале у Лианы.
Ведь кормящим мамам алкоголь запрещен. В итоге было решено, что там — минералка, и Шульгиной даже посочувствовали.
«Когда кормящая мама и можешь себе позволить вечером один бокальчик свежефильтрованной воды».
Как ранее писал «Рамблер», Лиане подарили золотой браслет с бриллиантами за рождение дочери.