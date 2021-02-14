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Невестка Валерии сфотографировалась в ванне обнаженной 

Ирина Лебедева 1 час назад
Невестка Валерии сфотографировалась в ванне обнаженной
Фото: Instagram
1 января этого года Арсений Шульгин и его юная супруга Лиана стали родителями, а певица Валерия — бабушкой.
Лиана тогда сообщала, что роды были непростыми, но все закончилось благополучно и на свет появилась здоровенькая девочка.
Сейчас Селин — так назвали малышку мама с папой, ориентируясь на микс из их имен — растет и познает мир.
А ее мама Лиана вернула себе прекрасную физическую форму. И в День всех влюбленных устроила романтическую фотосессию.
Лиана расположилась в ванной среди шапки пены и лепестков роз.
В руке у девушки бокал, где содержимое — на донышке.
Подписчики отметили красоту Лианы и то, что она выглядит юной и свежей.

«Хорошенькая», «Нежность какая!»

Но фолловеры не упустили из внимания и детали. Так, они сочли, что ванна сильно напоминает обычную чашку, а то и другой предмет сантехники.

«А где тарелка?», «Не пойму почему, но мне эта ванна напомнила большой унитаз».

А Лиана призналась, что это сантехническое чудо плохо соответствует своему назначению.

«Она ещё дико неудобная».

Также развернулась целая дискуссия по поводу того, что находится в бокале у Лианы.
Ведь кормящим мамам алкоголь запрещен. В итоге было решено, что там — минералка, и Шульгиной даже посочувствовали.

«Когда кормящая мама и можешь себе позволить вечером один бокальчик свежефильтрованной воды».

Как ранее писал «Рамблер», Лиане подарили золотой браслет с бриллиантами за рождение дочери.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Валерия
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