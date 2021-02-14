Галкин выложил в сеть веселый клип ко Дню святого Валентина 

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На своем YouTube-канале он выложил новый клип на шуточную песенку. Песня посвящена трудностям выбора подарков на День всех влюбленных.

Анонс трека Галкин сделал в инстаграме.

«Дорогие подписчики! Поздравляю вас с Днем Всех Влюбленных! Ловите на моем Ютуб-канале свежий клип на мою новоиспеченную веселую песню!», — написал Максим в микроблоге.

В ролике Галкин преображается в разных мужчин и их супруг.

Мужья рассказывают, как они мучались с подарками, и не угадали.

А их жены демонстрируют боевой настрой:

«День Валентина, День Валентина, что ты любимой подаришь, скотина?»

Фолловеры в комментариях благодарят и сами упражняются в остроумии. По мнению некоторых, сам юморист — преотличнейший подарок.