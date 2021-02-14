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Москва

Татьяна Васильева заявила о готовности стать разносчиком пиццы 

News.ru и ещё 1 33 минуты назад
Татьяна Васильева пожаловалась на нехватку денег
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Татьяна Васильева рассматривает любые варианты заработка на фоне пандемии. Сейчас 73-летняя актриса уже не может одаривать подарками домашних и помогать сыну и дочери.
Звезда советского и российского кино временно осталась без работы, хотя ещё до пандемии Васильева хотела купить квартиру и сдавать её.

Квартиру мы уже «проели». Я не работала 10 месяцев, — рассказала актриса StarHit.

На фоне безденежья Васильева готова заниматься уборкой, работать курьером, разносить пиццу.

У меня всё в порядке, сердце болит только за детей, внуков. Расходы есть — прихода нет. Думала пиццу разносить, убирать квартиры — я это хорошо делаю. В такси не могу, водить машину — не моё, — рассуждает артистка.

Васильева вынуждена отказаться на данный момент от «пластики», но пока не покидает косметолога. В любом случае и эти процедуры обходятся дорого.
Два года назад актриса купила две квартиры за 30 млн рублей на Патриарших прудах для внуков. Так она хотела помириться с бывшей невесткой.

Я была неправа. Квартиры — это барахло. Чего я упёрлась? Всё равно я заплатила в три раза больше. Скупой платит дважды, — рассуждает «обаятельная и привлекательная».

Ранее NEWS.ru сообщал, что санкции против российских олигархов защищают национальные интересы страны, заявил политик Илья Яшин, прокомментировав слова актрисы Татьяны Васильевой, которая раскритиковала оппозиционера Алексея Навального за призывы к введению мер против олигархов РФ.
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Шоу-бизнес , Алексей Навальный , Илья Яшин , Татьяна Васильева , StarHit
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