У экс-супруги рыжего «Иванушки» родился четвертый сын 

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Бывшая супруга Григорьева-Апполонова счастлива в браке с баскетболистом Андреем Зубковым

У Марии два сына-подростка от брака с певцом.

И в новом браке у пары уже есть малыш — 12 января прошлого года появился на свет их сынок — Александр Зубков

А теперь, через один год, один месяц и один день родился его братишка, которого назвали Михаилом.

Роды проходили в клинике «Лапино», которая популярна у отечественных селебрити.

Андрей был рядом с супругой и морально поддерживал ее в ответственный момент.

Маша выставила в инстаграм фотографию из клиники. Она улыбается, прижав к груди малыша. Счастливый отец наклонился к ним.

«Добро пожаловать в этот мир, наше счастье!», — написала Маша в микроблоге.