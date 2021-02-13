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Москва

У экс-супруги рыжего «Иванушки» родился четвертый сын 

Ирина Лебедева 1 час назад
У экс-супруги рыжего «Иванушки» родился четвертый сын
Фото: Instagram
Бывшая супруга Григорьева-Апполонова счастлива в браке с баскетболистом Андреем Зубковым.
У Марии два сына-подростка от брака с певцом.
И в новом браке у пары уже есть малыш — 12 января прошлого года появился на свет их сынок — Александр Зубков.
А теперь, через один год, один месяц и один день родился его братишка, которого назвали Михаилом.
Роды проходили в клинике «Лапино», которая популярна у отечественных селебрити.
Андрей был рядом с супругой и морально поддерживал ее в ответственный момент.
Маша выставила в инстаграм фотографию из клиники. Она улыбается, прижав к груди малыша. Счастливый отец наклонился к ним.

«Добро пожаловать в этот мир, наше счастье!», — написала Маша в микроблоге.

Как ранее писал «Рамблер», Мария в течение 16 лет была замужем за солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым. В браке родились двое сыновей — Иван и Артемий.
В 2019 году Мария ушла от музыканта к баскетболисту Андрею Зубкову.
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Шоу-бизнес , Андрей Зубков , Александр Зубков
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