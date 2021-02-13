«Не надеялся вернуться домой»: Иосиф Пригожин рассказал подробности борьбы с коронавирусом 

Поездка в Дубай едва не обернулась для семьи 51-летнего Иосифа Пригожина трагедией. Вместе с супругой, 52-летней Валерией, продюсер подхватил британский штамм коронавируса, который на сегодняшний день считается самым опасным.

Певица перенесла заболевание достаточно легко, однако в случае с ее супругом ситуация оказалась значительно тяжелее. Иосиф Игоревич провел в больнице восемь дней, где, по его собственным словам, пережил настоящий ад.

«Был цитокиновый шторм, честно, я сам не дышал, дышал через кислород. Сейчас по всему миру — мутировавший штамм, и он мне попал в легкие, я сам дышать не мог. Доктору говорил: заберите руку, ногу, только дайте мне дышать. Я не мог даже на расстоянии одного метра дойти в туалет», — признался Пригожин.

Продюсер заявил, что глубоко сожалеет, что не успел вовремя вакцинироваться, и призвал всех не повторять его ошибку, которая может стоить жизни. Мужчина пережил настолько тяжелое состояние, что по возвращении домой из больницы он не смог сдержать слез.

«Честно говоря, уже не надеялся вернуться домой», — резюмировал супруг Валерии.

Брак Иосифа и Валерии по праву считается одним из наиболее крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги счастливы вместе уже больше 17 лет, Пригожин считает детей артистки своими.