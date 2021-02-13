Ушел из жизни звезда «Громовых» и «Следа» Валкман 

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Сегодня скончался известный российский актер Олег Валкман

Публике он запомнился по телесериалам «Громовы», «След» и другим.

Информацию о смерти 52-летнего Валкмана 5-tv.ru подтвердила его представитель.

«У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали скорую, какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало».

Причины смерти пока не называются. Место и время прощания с актером станут известны также 15 февраля.

Валкман активно снимался в кино с 2001 года, хотя впервые появился на экране в 1994 году.

Он окончил Горьковское театральное училище, а затем — Российский институт театрального искусства (РАТИ) имени Луначарского. В его фильмографии 47 актерских работ.