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Ушел из жизни звезда «Громовых» и «Следа» Валкман 

Ирина Лебедева 46 минут назад
Ушел из жизни звезда «Громовых» и «Следа» Валкман
Фото: Официальный сайт актера
Сегодня скончался известный российский актер Олег Валкман.
Публике он запомнился по телесериалам «Громовы», «След» и другим.
Информацию о смерти 52-летнего Валкмана 5-tv.ru подтвердила его представитель.

«У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали скорую, какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало».

Причины смерти пока не называются. Место и время прощания с актером станут известны также 15 февраля.
Валкман активно снимался в кино с 2001 года, хотя впервые появился на экране в 1994 году.
Он окончил Горьковское театральное училище, а затем — Российский институт театрального искусства (РАТИ) имени Луначарского. В его фильмографии 47 актерских работ.
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Шоу-бизнес , Олег Валкман , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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