Уникальному «Балету толстых» из Перми грозит ликвидация 

Единственная в России труппа танцовщиц в теле уже много лет успешно работает при театре «Балет Евгения Панфилова» в Перми

Коллектив даже награжден Золотой маской. Но сейчас ему грозит закрытие, а исполнительницам — увольнение.

Как сообщает «Комсомольская Правда», конфликт начался во времена пандемии.

Когда из-за ограничений по коронавирусу отменили спектакли, труппу — 11 человек — хотели отправить по домам без сохранения содержания.

Но остаться без средств к существованию женщины позволить себе не могли и отстояли свое право на зарплату в этой ситуации.

Через некоторое время состоялось общее собрание, на котором Сергей Райник , художественный руководитель театра, сообщил артисткам, что «их время прошло», и данное направление театру уже не интересно.

А это значит — трудовые договоры продлять не будут.

Позднее артисткам, тем не менее, объявили, что театр выиграл грант на постановку нового спектакля «Балета толстых». Заниматься им будет новый постановщик, и для участия потребуется пройти кастинг.

Сейчас же строптивым дамам предлагают подписать расторжение договоров «по обоюдному согласию». В том случае, если с их стороны согласия не будет, все пойдут на аттестацию.

«Кто его не подпишет до 26 февраля, того пропустят через аттестационную комиссию. А так как ни у кого из нас специального образования нет, то эту комиссию мы, естественно, не пройдем», — приводит «КП» слова одной из участниц.

Действительно применять стандартные мерки к участницам нестандартного балетного коллектива абсолютно нелогично.

«С 2001 года мы числились, как артистки балета, и обязательные требования, которые предъявлялись к нам — вес не должен быть ниже 90 килограммов, а сейчас мы вдруг должны будем соответствовать требованиям, которые должны выполнять профессиональные балерины. Почему? Мы единственная в мире подобная государственная труппа, мы без пропусков ходили на репетиции, играли в спектаклях, зарабатывали деньги, ездили на гастроли. Нам рукоплескали в Великобритании и Германии, почему сейчас от нас отказываются? Может быть это непрофессионализм администрации театра? А уж однозначно не наш», — возмущаются танцовщицы.

«Такая жемчужина как «Балет толстых» не должна исчезнуть. Я думаю, сдача такого форпоста говорит о тяжелом финансовом положении театра «Балет Евгения Панфилова». И надо решать либо с помощью театра, либо создавать отдельную труппу, если Театр больше не заинтересован в «Балете толстых» — сокровищнице искрометных и юморных номеров Панфилова. И один золотомасочный спектакль, «Бабы год 1945» — первая золотая маска в Балете Евгения Панфилова. Если культурное руководство города не примет меры для его сохранения, то в Перми скоро больше не будет уникального «Балета Толстых Евгения Панфилова».

Как ранее п исал «Рамблер», пермский Дворец молодежи станет больше и современнее.

К существующей трехэтажной части здания пристроят четырехэтажный блок.

В старых помещениях разместят молодежные организации, концертные залы на 550 и 151 место, балетный класс.

В новом помещении расположится театр «Балет Евгения Панфилова».