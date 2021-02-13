Зверев отказался отвечать на вопрос о Крыме

Сергей Зверев, который ранее выразил желание стать депутатом Государственной Думы, был замечен на встрече лидеров объединенной лево-патриотической партии «Справедливая Россия — за правду!» с деятелями культуры.
Данная партия родилась из союза трех других — «Справедливой России», «За правду» и «Патриоты России». Об этом рассказали ura.news.
Журналисты поинтересовались у шоумена, что он думает о принадлежности Крымского полуострова.
Зверев отказался отвечать, попеняв провокаторам:
«Вот зачем вы так делаете?»
Вопрос о том, планирует ли он поездку в Крым, Сергей также проигнорировал.
Как ранее сообщал «Рамблер», стилист Сергей Зверев тайно выписал своего сына из квартиры на Тверской улице в Москве.
Считается, что отношения отца и сына испортились после того, как стилист не одобрил выбор молодого человека для женитьбы.
Сергей Зверев-младший объявлял о намерении отсудить у звездного отца часть столичной квартиры, однако впоследствии от своих планов отказался.