Зверев отказался отвечать на вопрос о Крыме

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Данная партия родилась из союза трех других — «Справедливой России», «За правду» и «Патриоты России». Об этом рассказали ura.news.

Журналисты поинтересовались у шоумена, что он думает о принадлежности Крымского полуострова.

Зверев отказался отвечать, попеняв провокаторам:

«Вот зачем вы так делаете?»

Вопрос о том, планирует ли он поездку в Крым, Сергей также проигнорировал.

Как ранее сообщал «Рамблер», стилист Сергей Зверев тайно выписал своего сына из квартиры на Тверской улице в Москве.

Считается, что отношения отца и сына испортились после того, как стилист не одобрил выбор молодого человека для женитьбы.

Сергей Зверев-младший объявлял о намерении отсудить у звездного отца часть столичной квартиры, однако впоследствии от своих планов отказался.