Соседи по поселку почти два года не видели Заворотнюк 

Анастасия Заворотнюк , похоже, не покидает пределов собственного дома в подмосковном поселке Крекшино.

Сосед актрисы рассказал журналистам, что буквально все переживают за любимую актрису, которую раньше часто встречали в Крекшино. А после первых новостей о болезни ее уже никто не видел.

По мнению мужчины, свежий воздух бы принес Анастасии пользу.

«Если честно, немного переживаем. Держат взаперти. Ей свежий воздух нужен. Сейчас зима, чистый воздух у нас здесь, сосны, такие прогулки только на пользу бы пошли. Надеюсь, скоро увидим любимую Настю», — приводит его слова teleprogramma.pro.

Как ранее писал «Рамблер», Анна Заворотнюк в первый раз за полтора года прокомментировала тяжелое заболевание матери.

Она заявила, что «мама очень тяжело болеет», но лечится. Все близкие люди, по ее словам, верят в лучшее и надеются, что болезнь удастся победить.