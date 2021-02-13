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Москва

Соседи по поселку почти два года не видели Заворотнюк 

Ирина Лебедева 52 минуты назад
Соседи по поселку почти два года не видели Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Анастасия Заворотнюк, похоже, не покидает пределов собственного дома в подмосковном поселке Крекшино.
Сосед актрисы рассказал журналистам, что буквально все переживают за любимую актрису, которую раньше часто встречали в Крекшино. А после первых новостей о болезни ее уже никто не видел.
По мнению мужчины, свежий воздух бы принес Анастасии пользу.

«Если честно, немного переживаем. Держат взаперти. Ей свежий воздух нужен. Сейчас зима, чистый воздух у нас здесь, сосны, такие прогулки только на пользу бы пошли. Надеюсь, скоро увидим любимую Настю», — приводит его слова teleprogramma.pro.

Как ранее писал «Рамблер», Анна Заворотнюк в первый раз за полтора года прокомментировала тяжелое заболевание матери.
Она заявила, что «мама очень тяжело болеет», но лечится. Все близкие люди, по ее словам, верят в лучшее и надеются, что болезнь удастся победить.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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