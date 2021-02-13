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Светлаков рассказал, для чего бегал по вагонам голышом 

Ирина Лебедева 40 минут назад
Светлаков объяснил свое передвижение по плацкарту без одежды
Фото: РИА Новости
Сергей Светлаков стал новым героем YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?»
Как оказалось, Сергей — суровый уральский парень.
Детство его прошло в Екатеринбурге, и, судя по его словам, закалку будущий актер получил основательную.

«Я родился в коммунальной квартире на 3 семьи, в одной из которых жила не очень нормальная женщина, со справкой. Это все кусочки из моего детства: пятиэтажка, которую строили пленные немцы, в подвале жил художник, который потом повесился, а мы играли в карты на раздевание. Это район железнодорожного вокзала, школа жизни очень хорошая», — цитирует Светлакова портал «Новости Екатеринбурга».

Судя по всему, эту школу жизни будущая звезда тогда окончил с отличием, что удалось не всем его друзьям.

«У нас в институте продавали героин на каждом этаже на переменах. Я приезжаю во двор сейчас, и из 30 ребят, с которыми мы проводили детство, в живых двое. Такое было поколение», — рассказывает он.

Привычка легко относиться к трудностям и умение идти к своей цели в той поры выручала Светлакова в самых разных обстоятельствах.
Молодому Сергею хотелось прославиться. Иногда его «подвиги» выглядели по меньшей мере странно.

«Я помню только жесть какую-то, которую я делал, мне так хотелось о себе заявить. Покраска головы в синий — это ни о чем. Беготня шесть вагонов плацкарта голым — тоже. Я хотел доказать, что я сильный, что смогу, что нет никакого предела для того, что я могу сделать», — вспоминает юморист.

Заводной и несгибаемый характер Сергею пригодился и в карьере в шоу-бизнесе, и просто в бизнесе.
Когда в связи с ограничениями из-за пандемии ему пришлось закрыть собственный ресторан в Екатеринбурге, Светлаков не стал делать из этого трагедию. Он открывает новый — но уже в Казани.
Как ранее сообщал «Рамблер», комик Сергей Светлаков ушел с канала ТНТ, потому что не мог делать там то, что хотел.
Он рассказал, что хотел работать не только лицом, но и головой — придумывать и продюсировать.
На ТНТ у него не было такой возможности, а канал СТС предложил ему ее, и он перешел туда.
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Шоу-бизнес , Сергей Светлаков
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