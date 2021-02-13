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Москва

Суд заставляет Дробыша сделать Самбурскую звездой 

Ирина Лебедева 27 минут назад
Суд заставил Дробыша сделать Самбурскую звездой
Фото: Instagram
Нестандартное решение, огорчившее, возможно, обе стороны, принял суд, сообщает Телеграм-канал Mash.
Ранее Настасья Самбурская предъявила иск к продюсеру.
Их сотрудничество началось в 2016 году, но должного результата не принесло.
Настасья грешит на слабый репертуар и плохую работу пиар-службы. В итоге доходы были мизерными, и даже с них 70% шло Дробышу.
Актриса поняла, что так ей звездой не стать, и подала в суд.
Самбурская хотела получить доступ к официальному сайту и запретить лейблу использовать ее имя.
Но суд вынес весьма своеобразное решение.
Дробыша обязали бросить все силы на то, чтобы Настю узнали и полюбили все.
Как в договоре. Обещал сделать звезду — выполняй обещание. И отчитаться о проделанной работе тоже придется.
Как ранее сообщал «Рамблер», поэтесса Анастасия Рыбачук подала в суд на Самбурскую и Дробыша.
Она обвинила их в нарушении авторских прав, а именно краже своего стихотворения «Мечты» для текста песни Самбурской «Старая».
Рыбачук потребовала выплатить ей за это 1,5 миллиона рублей.
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Шоу-бизнес , Настасья Самбурская
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