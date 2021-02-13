К могиле Началовой ходят просить красоты и обаяния 

Могила безвременно ушедшей из жизни народной любимицы певицы Юлии Началовой стала культовым местом для ее поклонников, рассказала «Комсомольская правда».

Сюда приходят не только для того, чтобы отдать дань памяти исполнительницы, и принести цветы.

Возникло поверье, что, если «зарядить» от могильного камня принесенный с собой талисман, то судьба наградит его хозяина или хозяйку красотой и обаянием.

Для этой же цели годятся и срезанные бутоны со стоящих у мемориала букетов.

Родные Юлии огорчены подобным паблисити.

Они уже неоднократно обращались к фанатам с просьбой не святотатствовать и оставить в покое могилу звезды. Однако пока безрезультатно.