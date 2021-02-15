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«Предлагаю сесть голой в кресло»: Садальский после премьеры детского «Голоса» разнес Лободу 

News.ru и ещё 4 14 минут назад
Садальский разнес Лободу после премьеры детского «Голоса»
Фото: Первый канал
На Первом канале стартовал новый сезон детского вокального проекта «Голос». На этот раз наставниками юных вокалистов стали Светлана Лобода, Егор Крид, рэпер Баста. Бессменным ведущим шоу является Дмитрий Нагиев, а помогает ему актриса Агата Муцениеце.
Посмотрев премьеру шоу, актер Стас Садальский, который активно ведет свой микроблог в Сети, высказался насчет увиденного. Он жестко прошелся по Лободе, оценив ее выход на сцену к маленькой девочке.

«Лобода, красавица, публичное одиночество на «Голосе», сама поет, сама танцует, похоже, бухая, выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его», — жестко оценил поступок Лободы актер. Светлана Лобода.

Кстати, еще во время передачи Нагиев охарактеризовал танец Лободы как пожилые пляски «с костылем».
Садальский посчитал, что выглядит Лобода, безусловно, эффектно, но неуместно.

«Кстати, у Лободы очень красивая грудь! Согласитесь!? В следующем выпуске предлагаю сесть голой в кресло…».

В итоге продюсеру шоу Юрию Аксюте звезда театра и кино «поставил двойку». Что касается остальных наставников, Садальский уверен — им нет дела до детей на сцене, а важен лишь самопиар.
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Шоу-бизнес , Крид , Дмитрий Нагиев , Стас Садальский , Юрий Аксюта , Светлана Лобода , Агата Муцениеце
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