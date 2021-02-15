Садальский разнес Лободу после премьеры детского «Голоса»

«Лобода, красавица, публичное одиночество на «Голосе», сама поет, сама танцует, похоже, бухая, выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его», — жестко оценил поступок Лободы актер. Светлана Лобода.