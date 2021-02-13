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Москва

Галкин рассказал об огромных счетах за коммуналку 

Ирина Лебедева 37 минут назад
Максим Галкин рассказал об огромных счетах за коммуналку
Фото: Instagram
Замок в подмосковной деревне Грязь, где живут Алла Пугачева и Максим Галкин, стал обходиться своим хозяевам в копеечку.
В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Максим Галкин пожаловался на то, что счета за коммунальные услуги складываются в основательную статью расхода.
Содержание экзотического особняка обходится дорого.

«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», — приводят слова Максима news.ru.

Юморист лично контролирует всю домашнюю бухгалтерию. И даже пытается как-то экономить. К примеру, покупает «правильные» энергосберегающие лампочки.

«Ну вот у нас в доме висит огромная люстра. Нужно понимать, что для нее мы покупаем лампочки мощностью 10 ватт. Их много, но они не мощные. Подсветка у люстры тоже лёгкая, много не съедает».

Артист не гнушается домашней работой и потихоньку привлекает к этому подрастающих детей.

«Я приучаю их к домашним делам. Вот мы с Гариком меняли лампочки в люстре, порожек недавно чинили. Я считаю, что это все очень важно», — рассказал глава звездного семейства.

Как ранее писал «Рамблер», Максим Галкин, находясь в своем замке в деревне Грязь, снял необычное ярко красное свечение в небе.
Артист предположил, что это может быть НЛО. На видео сквозь деревья вдалеке были видны две ярко-красные полосы, расположенные друг над другом — одна короче, другая длиннее.
Позже Галкин выдвинул более научную версию происхождения запечатленного им феномена. Пародист решил, что мог снять солнце.
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Комментарии 23
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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