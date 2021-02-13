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Москва

Максим Галкин рассказал об огромных счетах за коммуналку 

News.ru 26 минут назад
Максим Галкин пожаловался на огромные счета за коммуналку
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Максим Галкин пожаловался на большие расходы за коммунальные услуги. Замок в деревне Грязь обходится юмористу и Примадонне в круглую сумму.
По словам артиста, он даже пытается экономить, но из этого ничего не получается. Дом, в котором живут Пугачёва и Галкин с детьми, построен по индивидуальному проекту, его содержание обходится дорого.

Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим, — рассказал шоумен в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Чтобы сэкономить, Галкин покупает энергосберегающие лампочки.

Ну вот у нас в доме висит огромная люстра. Нужно понимать, что для неё мы покупаем лампочки мощностью 10 ватт. Их много, но они не мощные. Подсветка у люстры тоже лёгкая, много не съедает, — пояснил артист.

Сейчас шоумен является главным кормильцем в семье, он гастролирует по стране и работает на телевидении. Алла Пугачёва ушла со сцены и посвятила себя домашним делам. Такое положение дел Галкин считает абсолютно справедливым.
Юморист не жалеет денег и на образование детей. Лиза и Гарри учатся разговаривать на нескольких языках, они учатся в одной из лучших столичных школ. Галкин уверен, что в наследников нужно вкладываться с первых лет жизни, чтобы обеспечить им большое будущее.

И у Гарри, и у Лизы отличное чувство юмора. Особенно у Гарри, он уже готовый юморист. Я приучаю их к домашним делам. Вот мы с Гариком меняли лампочки в люстре, порожек недавно чинили. Я считаю, что это всё очень важно, — поведал ведущему муж Пугачёвой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин опубликовал видео, в котором показал, как учит с дочкой французский язык. Он перечислил на иностранном языке элементы одежды, которые на нём были.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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