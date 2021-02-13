Бледанс осудила Даву за рукоприкладство

Рукоприкладство по отношению к певице Ольге Бузовой перечеркивает все хорошие качества певца Давида «Давы» Манукяна. Об этом, как сообщает «СтарХит», заявила актриса и телеведущая Эвелина Бледанс

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Бузова и Дава начали встречаться. В январе 2020-го певица объявила, что рассталась с ним. Она назвала его чудовищем и обвинила в том, что он творил страшные и непонятные вещи, бил ее, плевал в лицо и оскорблял.

Вчера Бледанс рассказала, что очень хорошо относится к Манукяну. Она назвала его очаровательным, талантливым и пластичным телом и душой.

«Если он поднимал руку (на Бузову. — Прим. ред.), то, конечно, мы перечеркиваем все его хорошие качества», — отметила Бледанс, посоветовав Бузовой не шутить такими вещами.

После расставания Бузовой и Давы мать последнего назвала певицу алкоголичкой и девушкой легкого поведения и обвинила в том, что довела свою сестру до инсульта. В ответ та намекнула на невоспитанность женщины.