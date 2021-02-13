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Москва

Маму Наташи Королевой не узнали на фото 

Елена Прошина 57 минут назад
Подписчики раскритиковали образ мамы Королевой
Фото: Instagram
Подписчики Наташи Королёвой в Instagram раскритиковали образ ее матери на фото, которое опубликовала певица. Пожилую женщину спутали с Борисом Моисеевым, назвали «клоунессой» и «лягушечкой».
12 февраля Людмиле Порывай исполнилось 75 лет. Королева по этому поводу выложила снимок пенсионерки, на котором она изображена в воздушном розовом платье с открытыми плечами, короной на голове и неестественным блеском на коже. Порывай при этом расплылась в улыбке с ярко накрашенными губами. Королёва назвала свою мать «звездой», «уникальной», «неповторимой», «молодой», «озорной».

«Ты умеешь вдохновлять и заряжать особой творческой энергией! Люблю тебя!» — написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики артистки не оценили образ ее матери-пенсионерки.
«Сразу подумала Борис Моисеев», — отметила v_victory_s.
«Лягушечка», — подчеркнула astafyevavera.
«Клоунесса перебор», — добавила natalinatali2569.
«Это какой то фильм ужасов», — написала shatalova.elena.
«Глаза мои лопнули!)))» — ужаснулась el_ena7947.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики Ларисы Гузеевой в Instagram раскритиковали внешний вид ее дочери. На фотографии Ольга Бухарова изображена на крыльце частного дома. Девушка предстала перед пользователями соцсети в больших темных очках, в маске на лице. В качестве наряда дочь Гузеевой выбрала объемное полупальто, широкие джинсы, водолазку, ботинки и носки с разноцветным рисунком. Пользователи заявили, что наряд Бухаровой скорее подходит пожилой женщине, чем молодой девушке и назвали ее «клоунессой».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Людмила Порывай , Лариса Гузеева , Наташа Королева
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