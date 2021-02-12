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Москва

Лолита подтвердила свое замужество 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Лолита подтвердила свое замужество
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская подтвердила свое заявление о замужестве.

«Я в отношениях семейных», — сказала певица «Телепрограмме».

Напомним, что в новогоднем выпуске программы «Маска» Лолита Милявская неожиданно заявила, что вышла замуж в шестой раз. Позже она заставила общественность усомниться в правдивости своих слов, рассуждая о том, что не готова к браку.

«Я тут как-то подумала: «Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?» Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу», — заявила певица.

Как писал «Рамблер», впервые о появлении ухажёра после расставания с пятым по счету мужем Дмитрием Ивановым артистка заикнулась в ноябре 2019 года. Певица тогда лишь отметила, что «молодой человек — приятный и состоятельный». Позже стало известно, что избраннику 57-летней артистки 49 лет. Больше о нем ничего не известно.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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