Лолита подтвердила свое замужество 

«Я тут как-то подумала: «Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?» Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу», — заявила певица.