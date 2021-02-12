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Москва

«Истеричное существо»: избитая Гогеном Солнцевым продавщица пожелала ему сильную женщину 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Избитая Гогеном Солнцевым продавщица пожелала ему «ежовых рукавиц»
Фото: Вечерняя Москва
Избитая шоуменом Гогеном Солнцевым продавщица одного из столичных магазинов Юлия Казакова обратилась к своему обидчику в канун Дня святого Валентина. Она призналась корреспонденту «Вечерней Москвы», что хотела бы видеть Солнцева в объятиях любимой женщины:

— Это истеричное и агрессивное существо, видимо, станет чуть добрее, когда встретит настоящую женщину. Ему нужна та, которая будет его держать в ежовых рукавицах и сумеет приструнить. Люди, которые недолюблены и не обласканы, ведут себя так вызывающе, как Гоген.

Но, несмотря на прошлые обиды, собеседница «ВМ» надеется, что Солнцеву удастся все же найти свою вторую половинку:

— Мне хочется верить, что все человеческое ему не чуждо. В том числе и любовь к ближнему. Конечно, негатив, проявленный им по отношению ко мне, невозможно забыть. Но я считаю, что все это зло — плод его одиночества. Еще я считаю, что избранница должна быть физически сильнее его, чтобы она случайно не попала под раздачу, как я в свое время.

Казакова выразила надежду, что новая спутница будет соответствовать его возрастной категории, а не будет «годиться ему в прабабушки».
Напомним, экс-участник проекта «Дом-2» Гоген Солнцев набросился на сотрудницу магазина в ТК «Дубровка», когда она пыталась поймать его в момент кражи женского нижнего белья. Шоумен нанес Юлии Казаковой многочисленные травмы.
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Шоу-бизнес , Юлия Казакова , Гоген Солнцев
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