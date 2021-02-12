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Третья жена Михаила Ефремова рассказала о трезвой жизни артиста 

Слово и Дело 20 минут назад
Третья жена Михаила Ефремова рассказала о трезвой жизни артиста
Фото: Кадр из сериала «Полёт»
Актриса Евгения Добровольская рассказала о моментах трезвой жизни бывшего супруга, артиста Михаила Ефремова, который сейчас отбывает уголовный срок за смертельное ДТП, устроенное в состоянии алкогольного опьянения. Воспоминаниями о личной жизни артистка поделилась в интервью на YouTube.
По словам Добровольской, в определенные периоды жизни Ефремов справлялся с алкогольной зависимостью и на время переставал выпивать.

«Были, но это были принудительные моменты, под страхом смерти», — вспомнила она.

Евгения Добровольская заметила, что никогда не пыталась запугивать супруга, чтобы он вел трезвую жизнь.

«Ну что же, я дура что ли? Ну, кто так говорит? Ну, зачем так говорить?» — высказалась актриса.

В браке артисты прожили семь лет.

«Был какой-то момент, когда я поняла, что он перестал боятся меня потерять. И после этого я сразу ушла», — заметила артистка.

При этом ни Ефремов, ни Добровольская не испытывали чувства влюбленности. По словам актрисы, они сильно устали друг от друга. Более того, Михаил Ефремов завидовал успеху супруги, которая была задействована на тот момент в многочисленных съемках.

«Несчастный», — заключила Добровольская.

О трезвой жизни Михаила Ефремова вспомнил и актер Дмитрий Певцов. Он опубликовал фото, на котором артист запечатлен до проблем с алкоголем.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Михаил Ефремов , Евгения Добровольская
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