Журналистка раскрыла детали скандала с вдовой Грачевского 

Журналистка Мариана Саид Шах рассказала, что вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская прижала ее к стене после съемок в ток-шоу. Об этом сообщает «Собеседник».

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация о драке вдовы режиссера с журналисткой после съемок выпуска «Пусть говорят», посвященного умершему режиссеру. Белоцерковская назвала слухи о драке ложью.

«У меня проблема — драться не умею. Посмотрите на ее мощь и мою, ее размеры и мои», — сказала она.

Саид Шах подтвердила, что драки не было. По ее словам, между ними произошел конфликт, когда Белоцерковская подошла к ней с «неизвестным молодым человеком».

«Они прижали меня к стенке, не давая прохода. Катя была излишне напористой, а молодой человек, который стоял рядом с ней, размахивал перед моим лицом руками», — заявила журналистка.

По ее словам, она отказалась разговаривать с Белоцерковской в таком тоне без продюсера и адвоката.

Белоцерковская отмечала, что ее возмутили заявления Саид Шах о внебрачном ребенке Грачевского.