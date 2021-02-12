Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Журналистка раскрыла детали скандала с вдовой Грачевского 

Мария Иванова 39 минут назад
Журналистка раскрыла детали скандала с вдовой Грачевского
Фото: ТАСС
Журналистка Мариана Саид Шах рассказала, что вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская прижала ее к стене после съемок в ток-шоу. Об этом сообщает «Собеседник».
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация о драке вдовы режиссера с журналисткой после съемок выпуска «Пусть говорят», посвященного умершему режиссеру. Белоцерковская назвала слухи о драке ложью.

«У меня проблема — драться не умею. Посмотрите на ее мощь и мою, ее размеры и мои», — сказала она.

Саид Шах подтвердила, что драки не было. По ее словам, между ними произошел конфликт, когда Белоцерковская подошла к ней с «неизвестным молодым человеком».

«Они прижали меня к стенке, не давая прохода. Катя была излишне напористой, а молодой человек, который стоял рядом с ней, размахивал перед моим лицом руками», — заявила журналистка.

По ее словам, она отказалась разговаривать с Белоцерковской в таком тоне без продюсера и адвоката.
Белоцерковская отмечала, что ее возмутили заявления Саид Шах о внебрачном ребенке Грачевского.

«Давайте, если вы хотите это комментировать, то без меня, а не в передаче «Памяти Бориса Грачевского», — сказала она.

Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение