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Меган Маркл выиграла суд 

Lenta.ru 1 час назад
Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида
Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская выиграла суд против британского таблоида The Mail on Sunday, который незаконно обнародовал ее личное письмо отцу. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Меган Маркл засудила таблоид и его издателя Associated Newspapers за публикацию серии статей, в которых частично упоминалось написанное в августе 2018 года ее послание отцу. Принц Гарри утверждал, что журналисты вырвали фразы из контекста, чтобы манипулировать мнением читателей. После двух лет судебных разбирательств герцогиня Сассекская доказала свою правоту и выиграла иск о неприкосновенности частной жизни.
Маркл подчеркнула, что миру нужны надежные, проверенные и качественные новости. При этом она отметила, что The Mail on Sunday и их партнерские издания публикуют материалы совершенно иного уровня.

«Я разделяю эту победу с каждым из вас, поскольку мы все заслуживаем справедливости и правды, и мы все заслуживаем лучшего», — напомнила Маркл.

Она поблагодарила за помощь в суде мужа принца Гарри, мать и команду специалистов.
Меган Маркл подала в суд на The Mail on Sunday в октябре 2019 года. В июле герцогиня проиграла первый раунд судебного разбирательства. После этого ей также пришлось оплатить издержки издателя The Mail on Sunday — около 68 тысяч фунтов стерлингов. Во втором раунде Маркл вновь потерпела поражение. Высокий суд Лондона обязал герцогиню Сассекскую оплатить не только собственные судебные издержки, составившие 139 тысяч фунтов стерлингов, но и издержки ее оппонента, потратившего 39 тысяч фунтов стерлингов.
С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В конце апреля Маркл рассказала друзьям об истинной причине отказа от королевский привилегий и переезда в США. Отмечалось, что она не выдержала травли со стороны британской желтой прессы.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , принц Гарри , Лондон , США , Великобритания
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