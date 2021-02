Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида

Герцогиня Сассекская выиграла суд против британского таблоида The Mail on Sunday, который незаконно обнародовал ее личное письмо отцу. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Маркл подчеркнула, что миру нужны надежные, проверенные и качественные новости. При этом она отметила, что The Mail on Sunday и их партнерские издания публикуют материалы совершенно иного уровня.

Она поблагодарила за помощь в суде мужа принца Гарри, мать и команду специалистов.

Меган Маркл подала в суд на The Mail on Sunday в октябре 2019 года. В июле герцогиня проиграла первый раунд судебного разбирательства. После этого ей также пришлось оплатить издержки издателя The Mail on Sunday — около 68 тысяч фунтов стерлингов. Во втором раунде Маркл вновь потерпела поражение. Высокий суд Лондона обязал герцогиню Сассекскую оплатить не только собственные судебные издержки, составившие 139 тысяч фунтов стерлингов, но и издержки ее оппонента, потратившего 39 тысяч фунтов стерлингов.