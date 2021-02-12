Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»

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Рассказавшего о «многомиллиардных доходах» Харламова сняли на видео 

Алевтина Жаркова 42 минуты назад
Юмористы Мартиросян и Харламов сняли видео, в котором сыронизировали на тему многомиллионных доходов резидентов Comedy Club. Шуточный ролик опубликован в Instagram-аккаунте популярного шоумена.
В импровизированном «интервью», Харламов отвечает на вопрос о своем заработке. В шутку он заявляет на камеру, что получает семь миллионов долларов в месяц, а его коллега Павел Воля — четыре. При этом комик добавляет, что размер его неофициального дохода составляет 70 миллиардов долларов.
Пользователи соцсети оценили шутливое интервью участников Comedy Club, оставив под публикацией множество смеющихся эмодзи.
Шоу-бизнес , Видео , Павел Воля
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