Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге

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Москва

Опубликовано видео драки актера Епифанцева в Санкт-Петербурге 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Актер и режиссер Владимир Епифанцев подрался в одном из баров Санкт-Петербурга, вступившись за свою бывшую супругу. Инцидент произошел после премьеры фильма «Дочь тьмы», где Анастасия Веденская снялась в главной роли.
Как сообщает телеканал «Москва 24», одна из присутствующих на вечеринке в честь премьеры бросила в актрису пивной бокал. Епифанцев вмешался в конфликт, он оттолкнул агрессивную девушку от бывшей жены, после чего подрался с мужчиной. После происшествия Веденская обратилась с заявлением в полицию. По словам актрисы, у нее разбит лоб.
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Анастасия Веденская , Владимир Епифанцев
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