Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге

Как сообщает телеканал «Москва 24», одна из присутствующих на вечеринке в честь премьеры бросила в актрису пивной бокал. Епифанцев вмешался в конфликт, он оттолкнул агрессивную девушку от бывшей жены, после чего подрался с мужчиной. После происшествия Веденская обратилась с заявлением в полицию. По словам актрисы, у нее разбит лоб.