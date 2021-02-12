Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В ходе судебного процесса выяснилась настоящая фамилия Петросяна 

penzainform.ru 3 часа назад
Суд раскрыл настоящую фамилию Петросяна
Фото: ТАСС
В Москве продолжаются судебные тяжбы между Евгением Петросяном и его четвертой женой Еленой Степаненко. Они состояли в браке с 1985 по 2018 годы. И теперь делят нажитые миллиарды.
На сайте расписаний заседаний Хамовнического суда сообщается, что очередное заседание по разделу имущества между бывшими супругами состоится 11 февраля. Истцом выступает Степаненко Е. Г. Ответчик — Петросянц Е. В.
Да-да, оказывается, в паспорте он вовсе не Петросян! Его отец — преподаватель математики Азербайджанского педагогического института, армянин Ваган Межлумович Петросянц.
Но характерную для армянских фамилий букву "Ц" будущий юморист отбросил не сразу. Например, с 1962 по 1974 годы, когда Евгений Ваганович занимался конферансом, он был известен публике как Евгений Петров. С 1964 по 1969 он работал конферансье в оркестре Л. О. Утесова, потом служил в Москонцерте. И только после того, как Лауреатом на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, артист сделал свою фамилию более благозвучной. Мол, она не совсем удобна для произношения, поэтому актер слегка ее укоротил.
Его дочь от первого брака Викторина оставила себе фамилию Петросянц, хотя и вышла замуж. Эту фамилию часто могут видеть зрители телеканала "Культура" — дочь юмориста в качестве продюсера делает там несколько программ. Вероятно, фамилию Петросянц носит и 11-месячный сын юмориста Ваган, названный так в честь деда.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
penzainform.ru: последние новости
«Умираю»: Божена Рынска посетовала на свое состояние «Умираю»: Божена Рынска посетовала на свое состояние Актриса Мария Голубкина призналась в краже булок Актриса Мария Голубкина призналась в краже булок Лолита пожаловалась на невыносимые условия Лолита пожаловалась на невыносимые условия
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петров , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге
00:42
Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге
Шоу-бизнес Происшествия
Появилось видео с места взрыва на предприятии в Красноярске
00:08
Появилось видео с места взрыва на предприятии в Красноярске
Происшествия Пожары
«Улыбчивого» следователя-маньяка из РФ поймали на Кипре
00:59
«Улыбчивого» следователя-маньяка из РФ поймали на Кипре
Происшествия
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
Лаборатория в Подмосковье производила 500 кг наркотиков
00:56
Лаборатория в Подмосковье производила 500 кг наркотиков
Происшествия Криминал
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
02:26
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
Наука и техника
Видео тренировки морпехов Северного флота
01:03
Видео тренировки морпехов Северного флота
Армия
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
00:30
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
Армия
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
02:58
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение