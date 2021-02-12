Суд раскрыл настоящую фамилию Петросяна

На сайте расписаний заседаний Хамовнического суда сообщается, что очередное заседание по разделу имущества между бывшими супругами состоится 11 февраля. Истцом выступает Степаненко Е. Г. Ответчик — Петросянц Е. В.

Да-да, оказывается, в паспорте он вовсе не Петросян! Его отец — преподаватель математики Азербайджанского педагогического института, армянин Ваган Межлумович Петросянц.

Но характерную для армянских фамилий букву "Ц" будущий юморист отбросил не сразу. Например, с 1962 по 1974 годы, когда Евгений Ваганович занимался конферансом, он был известен публике как Евгений Петров . С 1964 по 1969 он работал конферансье в оркестре Л. О. Утесова, потом служил в Москонцерте. И только после того, как Лауреатом на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, артист сделал свою фамилию более благозвучной. Мол, она не совсем удобна для произношения, поэтому актер слегка ее укоротил.

Его дочь от первого брака Викторина оставила себе фамилию Петросянц, хотя и вышла замуж. Эту фамилию часто могут видеть зрители телеканала "Культура" — дочь юмориста в качестве продюсера делает там несколько программ. Вероятно, фамилию Петросянц носит и 11-месячный сын юмориста Ваган, названный так в честь деда.