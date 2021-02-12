Манукян показал, с кем находится после разрыва с Бузовой 

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян рассказал, что он уже не один после расставания с ведущей. Блогер заявил, что завёл щенка лабрадора.

Давно не был так счастлив, теперь будет в нашей тусовке настоящий маленький дружок, — написал Дава, спросив у подписчиков совета насчёт имени для питомца.

Эвелина Блёданс предложила назвать щенка Бузей. Среди вариантов звучали такие, как Тео, Ричард, Ролекс. Блогер пообещал рассказать позже, как назовёт домашнего любимца.

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном в свой 35-летний юбилей. Пара находилась в отношениях полтора года и даже сыграла свадьбу на Мальдивах. Бузова обвинила приятеля в недостойном поведении.

Сейчас поющая ведущая одна. Она тяжело переживает разрыв с возлюбленным и даже порядком похудела от стресса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпер Давид Манукян анонсировал в социальной сети выход своей новой песни под названием «Обнулила нас», которая посвящена его расставанию с телеведущей Ольгой Бузовой.